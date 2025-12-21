Alayköy'de, dün akşam 20 Temmuz Caddesi üzerinde kullanımındaki aracı ile "drift" yaparak tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsü rapor edildi. Polis açıklamasına göre, söz konusu aracın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Gönyeli Polis Karakolu ekipleri harekete geçti. Tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsü tespit edilerek işlediği suçtan dolayı 10 bin 240 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.