Lefkoşa’da uyuşturucu bulundurmaktan 3 kişi tutuklandı.

Önceki akşam saat 22.30’da Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde, devriye halindeki Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, park halindeki araçta bulunan 19 yaşındaki Halef Can Fındık, 21 yaşındaki Merdan Kanar ve 21 yaşındaki Volkan Ateş'in şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında, H.C.F’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 22.25 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyede bulunduğu sırada park halinde şüpheli olarak görülen bir araçta kontrol yaptıklarını söyledi. Yapılan kontrolde, sol koltuk üzerinde alüminyum folyo içine sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis, araç sürücüsü Halef Can Fındık’ın üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, sürücü Halef Can Fındık ile araçta yolcu olarak bulunan Merdan Kanar ve Volkan Ateş’in tutuklandığını açıkladı. Zanlılardan izahat istendiğinde birlikte uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiklerini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Ateş’in avukatı ise müvekkilinin üzerinde madde bulunmadığını ve suçla bağlantısı olmadığını savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.