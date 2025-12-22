Ülkede izinsiz ikamet etme suçundan itham edilerek tutuklanan John Eniola Ajisebutu, Esther Chimuanya ve Samuel Akınwale Akınban dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu’na gelen John Eniola Ajisebutu ve Esther Chimuanya Sabastin’in pasaportlarında yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını ifade etti.

Polis, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Demirhan’da, Altın Evler Sitesi karşısında Demirhan Polis ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolünde, kullanımındaki GA 099 plakalı araçla durdurulan Samuel Akınwale Akınban’ın yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 22 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.