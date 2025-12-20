Gazimağusa’da sakin Ali Gug (E-47) dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ali Gug dün saat 11.10 sıralarında alışveriş merkezindeyken aniden rahatsızlandı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Yurtdışına kaçmak isteyen şahıs ve yardım eden iki kişi tutuklandı

Dikmen’de İ.T’nin (E-32) polis tarafından arandığı gerekçesiyle kanunsuz yollardan yurtdışında kaçmak istediği tespit edildi.

Polis ekipleri dün saat 12.30 sıralarında söz konusu şahsı ve kaçmasına yardımcı olmak için anlaştığı tespit edilen M.A.(E-20) ve H.İ.A.’yı (E-25) tutukladı. Soruşturma devam ediyor.

- İkamet izinsiz dokuz kişiye tutukluluk

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde ikamet izni olmayan dokuz kişi tespit edildi. Şahıslar tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.