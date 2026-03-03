Başbakan Ünal Üstel, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri ve bölgesel yansımalarını değerlendirmek üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Üstel, “Bölgede artan askeri gerilim, İngiliz üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve olası yeni gelişmeler karşısında KKTC’nin etkilenmesi ihtimaline karşı alınabilecek tedbirleri Sivil Savunma Başkanlığımızla ele aldık. Toplantıda sivil savunma kapasitesi, acil durum planlamaları ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmalarını detaylı şekilde gözden geçirdik.” dedi.

Üstel, Doğu Akdeniz’de güvenlik dengelerinin son derece hassas bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, adada bulunan İngiliz üslerinin üçüncü ülkelerin askeri operasyonlarında aktif biçimde kullanılmasının Kıbrıs adasını fiilen süregelen çatışmanın bir parçası haline getirdiğini ifade etti.

Adayı bir ileri karakol veya operasyon sahası haline getiren her tasarrufun burada yaşayan tüm halkları risk altına soktuğunu kaydeden Üstel, İngiliz üslerinin kullanımı ve bunun yanında Rum Yönetimi tarafından diğer ülkelerin silahlı unsurlarına tanınan ek ayrıcalıkların adanın genelini riske soktuğunu ifade etti.

Devletin tüm kurumlarının süreci dikkatle izlediğini belirten Üstel, KKTC halkının güvenliği adına her türlü tedbiri almanın en temel sorumlulukları olduğunu dile getirdi.