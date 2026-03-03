ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan Orta Doğu’daki füze savaşı sonrasında Dubai’den ayrılamayan Kıbrıslı Türk kafile, güvenli bir ortamda ülkelerine dönecekleri günü bekliyor.

Hava sahası kapatıldığı için Dubai’den çıkış yapamayan Kıbrıslı Türk turist kafilesinin rehberi olan Gem Tours Direktörü Evşim Gagari, Dubai’de durumun oldukça sakin olduğunu, günlük hayatın normal şekilde aktığını ve kendilerinin de herhangi bir sorun yaşamadıklarını açıkladı.

“Tek sıkıntımız, haberler nedeniyle büyük endişe yaşayan ailelerin bizim için üzülmesi ve tedirgin olması” diyen Gagari, 37 kişilik kafilenin morallerinin yerinde olduğunu belirtti.