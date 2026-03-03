Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu dün saat 14.00’te toplantıya çağırdı.
Toplantıda, bölgedeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı; ortaya çıkan güvenlikle ilgili hususlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulunun, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan süreci, özellikle adaya etkileri dikkate alınarak, çeşitli senaryolar çerçevesinde, ayrıntılı bir biçimde değerlendirdiğini belirtti.
Erhürman, “Çalışmalarımız tam bir koordinasyon içerisinde devam edecektir” dedi.