Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi, Kumyalı ve Derince köylerini ziyaret ederek bölge halklarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde yaptığı Erhürman, “Her konuda geri geri gittiğimiz endişesi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Ekonominin güneye kaydığına işaret eden Erhürman, “Mantıken açıklanabilir bir tarafı yok. Euro 37 lirayken nasıl olur da güney daha ucuz olur?” diye sordu. Asgari ücretin Euro cinsinden de arttığını vurgulayan Erhürman, “Ama gelin görün ki rakam büyüyor, alım gücü düşüyor. Para yükseliyor, alacağımız azalıyor. Ekonomi alanındaki yarattıkları çarpıklık ortada” dedi. Sağlık sektörünün de her geçen gün geriye doğru gittiğine işaret eden Erhürman, kanser hastalarının ilaçlarının memlekete geç geldiğini anımsattı. “Nüfusu saymak yetmez, nüfus politikasına ihtiyacımız var” diyen Erhürman, adına hükümet diyen yapının geri döndürülemez zararlar verdiğini belirtti. Tufan Erhürman, “Çocuklarımız, bu memlekette gelecek kurabilir miyim? Sorusunu soruyor. Torpaksızlaşıyoruz ve varoluşumuz da tehdit ediliyor. İnşaat sektörünü sürdürülebilir hale getirin dedik. Öyle bir noktaya getirdiler ki hem inşaat sektörünü batma noktasına getirdiler hem de biz topraksızlaştık” diye ekledi.

Erhürman, Kıbrıs’ta çözümün artık acil bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi.

Tufan Erhürman, “Sayın Tatar’ın Luricina ve Haspolat geçiş noktalarını gündeme getirdiğini, Sayın Hristodulidis’in ise farklı öneriler sunduğunu gördük. Sayın Tatar’ın, “Geçiş noktalarını konuşacaktık, gençlik komitesi nereden çıktı?” dememesi gerekir. Sayın Hristodulidis’in de “Ben sekiz öneri sundum, ya hepsi kabul edilir ya da hiçbiri kabul edilmez” dememesi gerekir. Mesele, bir konuda anlaşma sağlamaktır. Her yeni geçiş noktası hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler için rahatlatıcı bir adım olacaktır. İki toplum arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasını sağlayacak bir gençlik teknik komitesinin kurulmasının da hiçbir zararı yoktur” dedi.

Tarihe karışması gereken ilkel yaklaşımlardan kurtulmak gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Aynı şekilde, Sayın Hristodulidis’in de sürece samimi yaklaşması önemlidir. “Sekiz maddenin sekizi de olacak” diye diretmenin bir anlamı yoktur.” diye konuştu.