Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Ege Bölgesi'nde yaşanan depremlerle ilgili uyarıda bulunarak, Yunanistan’ın depreme karşı hazırlık yaptığını fakat ülkemizde deprem için herhangi bir hazırlık olmadığını söyledi.

Deprem konusunda yıllardır uyarılarda bulunduğunu belirten Gürcafer, okulların ve eski yapıların güçlendirilmesi gerektiğini, deprem felaketinin kapımızı her an çalabileceğini vurguladı.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Ulaş Barış’ın sunduğu “Gündem” programına konuk olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

“1974 VE ÖNCESİ OLAN YAPILAR CİDDİ RİSK İÇERİYOR”

“Binalarımız Türkiye’ye kıyasla daha sağlam, ancak 1974 yılı ve öncesi yapılan yapılar ciddi risk taşıyor. O binaların bazılarını elinizle itseniz yıkılır” diyen Gürcafer, ülkede bir deprem olması halinde büyük kayıplar yaşanacağını ifade etti.

Deprem hazırlıkları konusunda Türkiye ve Yunanistan’ın adımlar attığını belirten Gürcafer, “Peki biz ne yapıyoruz? Uzmanlar bizi uyarıyor ama tedbir almakta geç kalıyoruz” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

“KENDİ AYAĞIMIZA KURŞUN SIKTIK”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yabancıların konut edinmesine yönelik düzenlemelerin sektör üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, inşaat sektöründe %90’lık bir gerileme yaşandığını belirtti.

Gürcafer, hükümetle süren temaslar sonucunda yaza kadar olumlu bir yatırım iklimi yaratılacağını ifade etti.

“Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gürcafer, yasanın aceleyle hazırlandığını ve sektör temsilcilerinin sürece dahil edilmediğini belirterek, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da dediği gibi kendi ayağımıza kurşun sıktık” dedi.

Yasa nedeniyle inşaat sektöründe büyük bir daralma yaşandığını ve yatırımcıların güven kaybettiğini kaydeden Gürcafer, Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile yürütülen görüşmeler sonucunda, yasada gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve sektördeki olumsuz havanın yaz aylarına kadar dağılacağını dile getirdi.

Rum tarafının, Kıbrıs Türk inşaat sektörünün durmasını avantaj olarak gördüğünü belirten Gürcafer, “Rum siyasiler, bizim siyasilere ‘Bizim çok bir şey yapmamıza gerek yok, onların yaptığı yasayla kendi inşaatları durdu’ diyor” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, bu tür hamlelerin Kıbrıs Türk toplumunun çözüm sürecine zarar verdiğini ve uluslararası kuruluşların bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs meselesinde çözümün şart olduğunu dile getiren Gürcafer, “KKTC uluslararası alanda tanınmadığı için en büyük dezavantajı yaşıyor. Rum tarafının federasyon çözümü istediğine inanmıyorum. Eğer gerçekten eşitliği kabul etselerdi, Annan Planı’nı onaylarlardı” dedi.

“ÜLKEDE NİTELİKLİ İŞÇİ BULMAK ZORLAŞIYOR”

İnşaat sektöründe yaşanan iş gücü sıkıntısına da değinen Gürcafer, Türkiye’den gelen işçilerin artık Kuzey Kıbrıs’ı cazip bulmadığını, sektörün tamamen üçüncü ülke vatandaşlarına kaldığını belirtti. “Eskiden iş gücünün %80’i Türkiye’den gelirdi, şimdi ise tamamen üçüncü dünya ülkelerinden geliyor. Ancak bu işçilerin çoğu niteliksiz. Kaliteli iş gücü için ‘Acente Yasası’ gibi bir düzenleme şart” dedi.

Suudi Arabistan’daki işçi alım sistemini örnek gösteren Gürcafer, “İşçi alımı sertifikalandırılmalı ve test merkezlerinden geçirilmeli” diyerek, iş gücü piyasasında reform çağrısında bulundu.