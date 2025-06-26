Larnaka Havalimanı'nda önceki gün, Belgrad aktarmalı bir uçakla Barselona üzerinden Güney Kıbrıs’a seyahat eden 56 yaşındaki bir Romanyalının valizlerinde yapılan kontrolde, iki naylon paket içerisinde 16 kilo 600 gram hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

Uyuşturucu maddeye polis tarafından el konulduğunu yazan Politis gazetesi, tutuklanan ve Larnaka Kaza Mahkemesine sevk edilen şahsın 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI YARIM TONU AŞTI

Gazete aynı haberinin içerisinde bu yılın başından bugüne kadar ele geçirilen toplam uyuşturucu rakamına da yer verdi.

Larnaka Havalimanı'nın Güney Kıbrıs’a uyuşturucu madde girişi konusunda önemli bir nokta olmayı sürdürdüğünü kaydeden gazete, Larnaka Havalimanı'nda dün ele geçirilen 16,5 kilo hint keneviriyle birlikte bu yılın başından bu yana tespit edilen ve ele geçirilen toplam hint keneviri miktarının yarım ton barajını aştığını ve 512 kiloya ulaştığını kaydetti.

Bu miktarın 187 kilosunun Larnaka havalimanında ele geçirildiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta 2024 yılında 682, 2023 yılında ise toplam 544 kilo hint keneviri ele geçirildiğini belirtti.

Gazete bu yılın başından haziran ayı ortasına kadar toplam 22 kilo kokain ele geçirildiğini de ekledi.