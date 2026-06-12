Havalimanı'nda meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçundan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İran uyruklu Ramın Esmaeilzade hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Yargıç, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 08.30’da Havalimanı'na yolcu olarak sanığın KKTC'ye girişte beraberinde getirdiği valiz içerisinde şüphe üzerine polis ekibince yapılan aramada 259 adet hap bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanığın suçüstü tutuklandığını, aynı gün evinde yapılan aramada 47 adet daha hap bulunduğunu belirtti. Yargıç, sanığın ifadesinde hapların yeşil reçeteye tabi ilaçlar olduğunu, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kullandığını ve hapları İran’dan getirdiğini söylediğini aktardı. Yargıç, hapların analize gönderildiğini, yapılan tahlil sonucu hapların 23 gram metamfetamin ve 49 gram metadon türü uyuşturucu maddeler içerdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Ele geçirilen uyuşturucu türlerinin en tehlikeli türler olduğunu, miktarın da azımsanmayacak oranda olduğuna dikkat çeken Yargıç, sanığın 4 yıl süreyle hapse mahkûm edildiğini açıkladı.