Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Mayıs ayında, gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda satışa hazır halde kokain, MDMA ve hintkeneviri ile suç üstü yakalanan üç yabancı uyruklu şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Kazakistan uyruklu isminin baş harfleri R.B., İ.N., ve Moldovya uyruklu M.D. teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlıların 30 Mayıs tarihinden bu yana tutuklu olduğunu söyledi.

Polis, zanlı R.B.’nin yatak odasında yapılan aramada yarım gram kokain ele geçirildiğini ayrıca üzerinde kokain kalıntısı bulunduğuna inanılan 200 TL nakit para da polis tarafından emare olarak alındığını anımsattı.

İ.N. ile M.D.’nin kullandığı odadaki kutuda yapılan incelemede tam 119 adet MDMA hap bulunduğunu, ayrıca plastik bir kap içerisinde bir adet tam, üç adet kırık ve bir miktar toz haline getirilmiş MDMA hap da ele geçirildiğini kaydeden Polis, şeffaf poşetlerde toplam 12 ayrı paket halinde yaklaşık 280 gram hintkeneviri ele geçirildiğini, bunun yanı sıra karton bardak içine gizlenmiş 22 ayrı şeffaf naylon paket içerisinde yaklaşık 30 gram kokain bulunduğunu söyledi.

Operasyonda ele geçirilen bir diğer dikkat çekici unsur ise yüklü miktardaki nakit para oldu. Polis tarafından yapılan sayımda, 199 bin 500 Türk Lirası, 200 Euro, 120 Sterlin, 460 Amerikan Doları olmak üzere önemli miktarda nakit para bulundu. Polis, 3 zanlının da test sonuçlarının pozitif çıktığını, kokain ve esrar iki çeşit uyuşturucu tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı M.D.’nin bir üniversitede öğrenci kaydı olmasına rağmen kaydını yenilemediğini, İ.N.’nin ise 9 Mayıs tarihinde 30 günlük turist vizesi ile geldiğini, R.B.’nin öğrenci olduğunu belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç, zanlılar M.D., ve İ.N.’nin davaları görüşülünceye kadar 75 günü geçmeyecek şekilde Merkezi cezaevine, zanlı R.B.’nin de davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 şahsın imza edeceği 500 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.