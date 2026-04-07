Lefkoşa'da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Fahed Shamia Eman dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 2 Nisan 2026 tarihinde Güzelyurt'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Fahed I. I. Shamia Eman'ın evinin Lefkoşa' da olduğunu söylemesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesinde bulunan ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda; yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şeklinde sarılmış 20 TL banknot para, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk tabak ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kırmızı renk plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı Nijeryalı bir şahsıntan 3 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz gelmediğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı şahsın arandığını ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 7 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.