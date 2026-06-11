Güzelyurt’ta trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan isminin baş harfleri M. K. M. dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Biran Yıldır mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik şubesi ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru seyreden M. K. M.’nin kullanımında bulunan Honda marka salon aracın kontrol için durdurulduğu sırada araç sürücüsü M. K. M.’nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu siyah renk şortun sol cebi içerisinde şeffaf naylon içerisine sarılmış yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, akabinde, zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada ise, elbise dolabında 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.