Düzova’da meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan Mita Roxana Yemenicioğlu dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 5 Nisan 2026 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Düzova’daki adresinde ikametgahının mutfak kısmında, alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada kasten ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 16 cm olan çakı ile boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı esnada sol elinin işaret parmağına ve sağ el bileğine kesi açılmasına sebebiyet verip yaraladığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, evinde yapılan aramada çakının bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 650 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve şartları yerine getirememesi halinde 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.