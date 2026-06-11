Gazimağusa ve Girne’de dün gerçekleştirilen “Narko Güç Operasyonu” kapsamında 3 kilodan fazla uyuşturucu madde ile 400’ü aşkın uyuşturucu madde içeren ve yeşil reçeteye tabi hap bulundu, dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince, dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında; 3 kilo 80 gram hintkeneviri, 15 gram kokain ile 50 gram MDMA, MDMA türü uyuşturucu madde içeren 27 hap, satışı yeşil reçeteye tabi 378 hap, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü ve tütünle karışık uyuşturucu madde içeren ucu yanık sarma sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında dört kişi zanlı olarak tutuklandı.



