Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski Girne Kadın Kolları Başkanı, isminin baş harfleri F.Ü.’nün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası dün yeniden görüldü.

29 Nisan'daki duruşmada dava; savunmanın soruşturma sürecindeki tüm tanık ifadeleri ve emarelerin talebinin yerine getirilip, duruşmaya hazırlanmış olarak gelinmesi şartıyla bugüne ertelenmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Sanık F.Ü., ameliyat olmasından kaynaklı raporlu olduğu gerekçesiyle dünkü duruşmaya katılmadı.

Mahkemede söz alan Avukat Doğa Zeki, müvekkili sanık F.Ü.’nün, ameliyat olduğunu, üç ay mazeretli olacak şekilde raporu bulunduğunu, bu nedenle duruşmaya katılamadığını belirtti.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise rapora itiraz etti. “Raporu şimdi aldım” diyen İldeniz, böyle bir durumun önceden haber verilmesi gerektiğini söyledi.

Ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından yeniden söz alan Kıdemli Savcı İldeniz, raporun 3 Haziran’da tanzim edildiğine dikkat çekerek, duruşma gününe kadar geçen 7 günlük sürede raporun kendisine sunulmadığını ve sanığın duruşmada hazır olamayacağını öğrenemediğini belirtti. Tıp uzmanı olmadığını ifade eden İldeniz, raporun sunumu için duruşma günü verilmesini talep etti.

Yargıç, sanığın sağlık durumunu ilgili doktordan dinlemek üzere davayı 15 Haziran Pazartesi gününe erteledi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Şubat 2024’te, KSTU'da "sahte diploma" skandalı ortaya çıkmış, üniversitede bazı çalışanların sahte belgeler düzenlediği ve usulsüz işlemler yaptığı iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bazı yöneticilerle birlikte sahte diploma aldıkları iddia edilen çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Aralarında eski bakan ve müsteşarların da bulunduğu onlarca kişi tutuklanırken, üniversite yönetiminde görevli bazı isimler de soruşturmaya dahil edilmişti. Daha sonra tutuklanan üniversite görevlileri ve usulsüz diploma almakla suçlanan kişilerin büyük bölümü teminata bağlanmıştı.

Diploma aldığı iddia edilen kişilerin yargılanmasına ise ocak ayında, dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S.’nin davasıyla başlanmıştı.

Soruşturma kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard'ın davası 6 Kasım’da karara bağlanmıştı. Mahkeme, Gündüz’e 15 yıl, Shakerifard'a ise 6 yıl hapis cezası vermişti.

F.Ü. ise 4 Temmuz 2024’te yurt dışından KKTC’ye dönüşünde polis tarafından alıkonularak Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmış; yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün polise imza, 100 bin TL nakit teminat ve iki kefilin 1’er milyon TL’lik kefalet senedi şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

F.Ü.’nün ilk duruşması 1 Aralık 2025’te görülmüş, dava daha sonra tahkikat duruşması için ertelenmişti.

Dava kapsamında tanık olarak dinlenen Serdal Gündüz, 26 Ocak’taki üçüncü duruşmada verdiği ifadede, F.Ü. adına diploma hazırlanması için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kendisine baskı yapıldığını iddia etmişti.

Gündüz ayrıca, F.Ü. ile Öztürkler aracılığıyla tanıştığını ve 2021 yılının Eylül ayında Girne’de bir kafede buluştuklarını ileri sürmüştü.

18 Şubat’ta Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ndeki duruşmada yargıç, sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadetin bulunduğunu belirterek, Ü.'nün davasının 3 Mart Salı günü yapılacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi oturumuna havale edilmesine karar vermişti.

3 Mart’ta Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen F.Ü.'nün itham duruşması, 27 Mart'a ertelenmiş, 27 Mart’taki duruşmada da beklenen itham duruşması yapılmamış, savunma savcılıkta soruşturma sürecinde elde edilen tüm evrakları talep etmiş, davayla ilgili nasıl yanıt verileceğini belirlemek için erteleme istemesi üzerine mahkeme de duruşmayı 29 Nisan’a ertelemişti.

16 AYRI DAVADAN İTHAM EDİLMİŞTİ

Beş tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ndeki ilk tahkikat duruşmasında toplam 41 emare sunulmuştu.

Sanık, "sahte resmi belge düzenleme", "sahte resmi belgeyi tedavüle sürme", "sahte resmi belge düzenlenmesini tahrik etme" ve "yetkisiz belge düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.