Girne’ye bağlı Zeytinlik köyünde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Gece yarısı telefonuna gönderilen konumla arazide uyuşturucu arayan M.T, bölge sakinleri tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edildi.

Terkan tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, olayın önceki gece saat 02.45 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Zanlı M.T, Y.A. isimli vatandaşın evinin önündeki boş arazide telefonuna gönderilen konumla uyuşturucu aradığı, bölge sakinlerine de ağaç resmi göstererek yön sorduğu belirtildi.

Polis memuru, zanlının tarif edilen ağacı bulduktan sonra gömülü haldeki kibrit kutusunu çıkardığını ve içinde 6 adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Zanlının hapları aldıktan sonra kaçmaya çalıştığı ancak çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildiği kaydedildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı M.T ise, suçlamaları reddederek, “Olay polisin anlattığı gibi değil. Ben bölgeye gittim, arabanın ışıklarını açtım. Oradakilere de ‘ne bulursak yarı yarıya paylaşırız’ dedim” şeklinde savunma yaptı.

Polis, zanlının cep telefonunda detaylı inceleme yapılacağını belirterek soruşturmanın devam ettiğini vurguladı. Girne Kaza Mahkemesi, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.