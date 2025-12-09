Ülkede ölümlü kazalar bitmek bilmiyor. İskele-Ercan ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Mohammad Kheırkhahsabetghadam hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.20’de meydana geldi.

Kheırkhahsabetghadam, yönetimindeki ZPL 094 plakalı araçla seyrederken Kantara Gıda önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sağ şeride geçti ve o esnada karşıdan gelen 38 yaşındaki Yahya Bozacı yönetimindeki 34 KG 0520 plakalı kamyon araca çarptı.

Kazada Mohammad Kheırkhahsabetghadam olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Yahya Bozacı ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan resmi verilere göre, 2025 yılında KKTC’de 8 Aralık itibarıyla 39 ölümlü trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 2024 yılında 35 ölümlü kazada 36 kişi, 2023 yılında ise 36 ölümlü kazada 39 kişi yaşamını yitirmişti.