Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 17.30’da meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konuldu.

-Girne’de kavga

Girne’de aralarında önceden olan sorun nedeniyle tartışan S.G. (E-19) ile M.G. (E-25) kavga etti.

S.G., M.G.’nin muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp etti ve sağ elindeki bir parmağın kırılmasına sebep oldu. 6 Aralık’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, S.G. tespit edilerek tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.