Girne-Lefkoşa Anayolu Boğazköy’de 29 yaşındaki Hüseyin İbrahim Taş’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Ahmet Cemiloğlu dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yaya Taş’ın durumunun ağır olduğunu ifade eden polis, doktor raporu beklediklerini söyledi.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlı Ahmet Cemiloğlu’nun öcneki sabah meydana gelen kazada tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Ahmet Cemiloğlu’nun saat 07.45 sıralarında yönetimindeki VF 370 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada Boğazköy’de yolu yaya olarak geçmeye çalışan Hüseyin İbrahim Taş’a çarptığını anlattı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hüseyin İbrahim Taş’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındığını ifade eden polis, rapor beklediklerini kaydetti.

Polis memuru, yaralı Taş’ın kanında alkol veya uyuşturucu tespitinin yapılması için rapor beklediklerini ayrıca sağlık durumuna ilişkin ciddiyetin devam ettiğini kaydederek soruşturmanın selameti için 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.