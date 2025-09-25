Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Ersun Kırcal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Eylül 2025 tarihinde polis tarafından Taşkınköy’de sakin zanlının ikametgahında yapılan aramada 2 gram uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 7 adet beyaz renk hap, 1 adet gaz başlığı ile hortum, içerisinde uyuşturucu kalıntısı 4 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi tespit edildiğini belirtti.

Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, beklenen analiz sonuçları ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.