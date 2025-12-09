Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Muhammad Shahzad yaşamını yitirdi.

Shahzad’ın vefatıyla birlikte KKTC’de 2025 yılı içinde trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

Shahzad’ın emniyet kemeri takmadığı öğrenilirken, kaza emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı, son dönemde artan trafik kazalarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Emniyet kemeri kullanımının yasal bir zorunluluk olmasına rağmen toplumda yeterli bilinç oluşmadığını vurgulayan Avcı, “Ön ve arka koltukta oturan herkesin emniyet kemeri takması zorunludur. Buna rağmen birçok kişi kemer takmıyor, çocuklar ise araç içinde ayakta seyahat ediyor. Çocuk yaralanmalarının en büyük nedeni bağlanmamalarıdır” dedi.

Araçlarda kabin korumasının yalnızca emniyet kemeri takıldığında etkili olduğunu belirten Avcı, kazaların önemli bir bölümünün çarpışmadan değil, savrulma sonucu meydana geldiğine dikkat çekti. Sürücü hatalarının ölümlü kazalardaki en belirleyici etken olduğunu ifade eden Avcı, “Sürücüler trafik kurallarına uymuyor, aşırı özgüvenli ve bilinçsiz sürüş ölüm riskini artırıyor. Yol karanlık diye yüksek hızla gitme hakkı doğmaz” dedi.

Tek araçlı kazaların büyük bir bölümünün de sürücü davranışlarından kaynaklandığını kaydeden Avcı, “Bu yollar yüksek sürate uygun değil. Yanlış hız ve hatalı manevralar kazaya zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.