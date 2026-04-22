Alayköy’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Bülent Kalkan dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 20 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de park halindeki aracın şüpheli görülerek, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, araçta kavanoz içerisinde 3 buçuk gram metamfetamin, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki evinde de arama yapıldığını, 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu düşünülen madde ve 3 adet hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.