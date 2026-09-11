Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Nijeryalı Michael Okwudili Okıta dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 1 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa'da, Küre Sokak’ta Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Michael Okwudili Okıta’nın tasarrufunda yaklaşık 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da bir konumdan içimliği için 400 gram olarak aldığını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, ele geçirilen maddenin yüksek olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.