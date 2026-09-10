Gazimağusa ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimlerde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

Kumarhanede bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhanede tespit edilen 23 kişiye de idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Trafik denetimleri

Bin 258 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde ise; sürücülerin 141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı muayenesiz araç kullanmak, 11’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,1’i elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak ve 129 araç sürücüsü diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 337 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.

- Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimlerde ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimlerde tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 678 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 29’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 3’ü susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak ve 51’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 100 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.