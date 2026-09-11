Türkiye’den kuryeler aracılığıyla 3 milyon TL’lik kaçak mal getirttiği öne sürülen ve benzer suçlardan sabıkası bulunan Murat Güleç polise teslim oldu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ağır teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Gümrüksüz mal tasarrufu ve suça teşvik” suçundan tutuklanan Murat Güleç dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Portakal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 raddelerin KKTC Havalimanı gelen yolcu terminali önünde Türkiye'de sakin Şehmus Aksoy, Tuncay Bozkurt, Durmuş Bozkurt’un yurtdışından beraberlerinde getirmiş oldukları toplam 3 milyon TL değerindeki cinsel gücü artırıcı ilaç (Kamagra), Mesir Macunu, Araba yedek parçaları, bilgisayar parçası, telefon parçaları, kan şekeri ölçüm çubuğu ve çeşitli kargo malzemelerini gümrüğe beyan etmeyip Ercan Havaalanı Gelen Yolcu bölümün getirdiklerini, otobüs duraklarında gümrük memurları tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, 4 Eylül’de mahkemeye çıkarıldıklarını, tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildiklerini açıkladı.

Polis, üç zanlının ifadelerinde cinsel gücü artırıcı ürünleri Murat Güleç için İstanbul’dan erkek bir şahıstan alıp KKTC’ye getirdiklerini söylediklerini aktardı. Polis, bu ifade üzerine zanlının Haspolat Polis Karakolu’na celp edildiğini, 9 Eylül’de gelerek teslim olduğunu açıkladı. Polis, KKTC vatandaşı olan zanlının 2018 yılına ait benzer suçtan hapislik cezası aldığını, 2021 yılında işlediği benzer suçtan dolayı askıda davası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.