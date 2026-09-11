500 bin TL’lik kiralık tetikçi planı, hapiste bitti! Lefkoşa'da iş insanı Ahmet Keskin’i tabancayla vurup Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken yakalanan Muharem Lermi ve suç ortağı Metin Eminanç hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu Ve Meskun Mahalde Ateş̧ Açma' suçlarından yargılanan sanıklardan Lermi 11 yıl, Eminanç ise 6 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkemenin aktardığı olgulara göre, Türkiye’de bulunan İlkay isimli kişi önce Metin Eminanç ile 500 bin TL karşılığında Ahmet Keskin’i vurması için anlaştı. Eminanç’ın vazgeçmesinin ardından Muharem Lermi ile anlaşma sağlandı.

Eminanç’ın silah ve mermileri Lermi’ye verdiği, Lermi’nin ise Keskin’i restoranında Glock marka tabancayla vurarak ağır yaraladığı belirtildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Barkın okudu.

Yargıç, sanıkları kendi ikrarları, huzurlarındaki olgu ve emareler doğrultusunda itham edildikleri tüm davalardan suçlu bulur mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların mahkum olduğu birinci davanın ağır yaralama olup bu suç için ceza yasasının ömür boyu hapis öngördüğünü belirten Yargıç, bunun suçun vahametini ve ciddiyetini gösterdiğini ifade etti.

Yargıç, diğer davalara konu suçlar arasında izinsiz silah ve patlayıcı madde tasarruf ve taşıma suçlarını değerlendirdiklerinde de ateşli silah ve patlayıcı taşıma, tasarrufu için özel izin-ruhsat sahibi olmanın dünyanın her yerinde koşul olarak aranmakta olduğunu ve bu düzenleme ile ülkede yaşayan bireylerin ve dolayısıyla da tüm toplumun can güvenliği ve güven ve huzur içinde yaşamasının hedeflendiğini belirtti.

Yargıç, şöyle konuştu:

“Ülkemizde gerek suç türlerinde gerekse sayısal bazda kriminal olaylarda artış olduğu ne yazık ki bir olgu olarak durmaktadır. Yine ağır yaralama, izinsiz ateşli silah ve buna bağlı suçların da her geçen gün daha da yaygınlaştığını gözlemlemekteyiz. KKTC yaşayan kişiler bu tür suçlar ve bu tür suçlardaki artış sebebiyle can ve mal güvenliğinden endişe eder hale gelmiş ve bu tür suçlarla kamu menfaati çok ciddi şekilde zarar görmüştür.

Sanıklar TC vatandaşı olup her ikisi de KKTC'ye bu mesele ile ilgili ilk kez turist ilk kez geldikleri esnada bu suçları işlemişlerdir. Sanık Lermi tasarrufundaki Glock marka tabanca ile işletme sahibi olan müştekiyi sağ bacağının, arka kısmına bir el ateş etmek suretiyle ağır surette yaralamıştır. Yine aynı gün Ercan Havalimanından çıkış yapacağı esnada polis ekibinin yapmış olduğu tahkikat neticesinde tutuklanmıştır. Müşteki ise Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde, Kalp bölümünde gerçekleştirilen acil ameliyatına müteakip yoğun bakım ünitesinde ilgili dönemde müşahede altına alınmıştır.”

Yargıç Barkın, olgulardan Türkiye'de bulunan İlkay isimli sahsın ilk olarak Metin Emininaç ile i 500.000 TL karşılığında müştekiyi vurması yönünde anlaştığını ve sanığın ülkeye turist olarak giriş yaptığını, kendisine İlkay isimli şahıs tarafından gönderilen konumda olduğunu bildiği müştekiyi izlemeye başladığını, Glock tabancayı ve 9 mm çapında mermileri tasarrufuna aldığını daha sonra para konusunda İlkay isimli şahısla yaşadıkları anlaşılmazlık neticesinde müştekiyi vurmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Yargıç, akabinde İlkay isimli şahsın bu işin tamamlanması açışından Lermi ile anlaştığını belirterek, kararına şöyle devam etti:

“Sanık Lermi müştekiyi vurmak için ilk kez adaya turist statüsü ile giriş yapmıştır. Metin Emininaç daha önce teslim aldığı silah ve mermileri Lermi’ye vermiştir. Sanık Lermi işletmenin sahibi olan müştekiyi öğlen saatlerinde restoranın ortasında Glock marka tabanca ile sağ bacağının arka kısmına bir el ateş etmek suretiyle vurup, ağır yaralamıştır. Yaralanmanın akabinde müşteki acil ameliyata alınmış ve daha sonrasında yoğun bakımda tutulmuş ve acı ve ızdırap çekmiştir.”

Yargıç Barkın, “şiddet içeren suçların gün geçtikçe artmakta olması, sokaklarımızdaki güvenliğin azalması oldukça üzücü ve endişe vericidir” dedi. Yargıç şunları söyledi:

“Belirttiklerimiz doğrultusunda mahkemeler işlenen suçların ağırlığı ile orantılı olarak toplum bireylerine yönelik şiddet içeren suçlardan, toplum bireyleri arasında tedirginlik yaratan suçlardan koruyacak cezalar vererek, toplumun hukuka ve güvenini sağlamak ve korumakla yükümlüdür”

Ceza takdir ederken sanıkların rollerine göre ayrıma gidildiğini kaydeden Yargıç, “sanık Emininaç başlangıçta müştekiyi vurmak için adamıza gelmiş ancak daha sonrasında vazgeçmiş olup Lermi’ye tabanca ve mermileri vermiştir. Müştekiyi vurma fiilini aktif olarak gerçekleştiren kişi ise Lermi’dir” dedi.

Yargıç, sanıklara verilecek hapis cezasının süresini belirlerken cezalandırma ilke prensiplerini, sanıklar lehine aleyhine dikkate aldığımız tüm olguları, tutuklu kaldıkları süreyi, ve cezalarını ülkelerinden uzakta çekeceklerini ve suçun işlenişindeki rollerini birlikte sonra, değerlendirdikten sonra sanık Lermi’yi 11 yıl, Emininaç’ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.