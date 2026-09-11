Çatalköy’de çalıştığı petrol istasyonunun kasasından 60 bin TL aldığı iddia edilen C.İ., olaydan yaklaşık bir yıl sonra KKTC’ye giriş yaparken Ercan Havalimanı’nda yakalandı. Mahkeme, zanlının adadan ayrılarak adaleti geciktirdiğine dikkat çekti.

Olay, 30 Ağustos 2025 tarihinde Çatalköy Beşparmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda meydana geldi.

Girne Polis Müdürlüğü Özel Soruşturma Birimi’nde görevli polis memuru Huriye Arısu, mahkemede verdiği bilgide, zanlı C.İ.’nin çalıştığı iş yerinin kasasından 60 bin TL nakit para aldığı yönünde suçlandığını aktardı.

Polis, işletme sahibinin durumu fark ederek zanlıyla irtibata geçmesinin ardından, söz konusu paranın ertesi gün geri götürüldüğünü ve zanlının daha sonra adadan ayrıldığını belirtti.

Ancak olayla ilgili şikâyet sona ermedi.

Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra C.İ., 9 Eylül 2026 tarihinde KKTC’ye yeniden giriş yapmak istediği sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandı.

Polis memuru Arısu, zanlının yapılan sorgusunda suçlamayı kabul etmediğini ve “Ben böyle bir şey yapmadım” şeklinde savunma yaptığını mahkemeye aktardı.

C.İ. hakkında “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla soruşturma yürütüldü.

Mahkemede konuşan polis memuru Huriye Arısu, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek uygun teminat şartlarıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Ancak mahkeme, olayın niteliği ve zanlının daha önce adadan ayrılmış olmasını dikkate aldı.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, kararında suçlamanın ciddiyetine dikkat çekerken, zanlının olay sonrasında adadan ayrılarak adaleti geciktirdiği yönündeki değerlendirmede bulundu.

Mahkeme, zanlının yargılanmaktan kaçabileceği yönündeki endişeleri de göz önünde bulundurarak sıkı teminat şartları belirledi.

Yargıç Hazal Hacımulla, C.İ.’nin davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasakladı.

Zanlının ayrıca, 300 bin TL nakit teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kişinin 1 milyon 500 bin TL’lik kefalet senedine imza atmasına emir verildi