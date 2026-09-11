Haspolat Sanayi Bölgesi’nde önceki gün bir kişinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili üç kişi daha tutuklandı.

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ağır şekilde yaralanan 42 yaşındaki MD Serazul HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiş ve 59 yaşındaki Akmurad Taırov tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, 57 yaşındaki Ali Peker, 35 yaşındaki Mohammad Monir Hossaın ve 63 yaşındaki Hüseyin Salkım da tutuklandı.

"Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanan söz konusu dört zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serken Numan olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 9 Eylül 2026 tarihinde, saat 10:45 raddelerinde, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, işletmeciliği ve direktörlüğünü Ali Peker'in yapmakta olduğu Ali Peker Parke isimli işyeri önünde duran ZV 723 plakalı Tır üzerine takılı bulunan treylerin rampasındaki bozulan hidroliği Ali Peker'in bilgisi, direktifi ve huzurunda tamir ettikleri esnada Mohammad Monir Hossaın’in treyler üzerinde Akmurad Taırov’ın sol arka kısmında, kapağın ters istikametinde de Hüseyin Salkım ve Müteveffa Md Serazul Haq’ın asfalt yol üzerinde karşılıklı olarak rampayı kuvvet uygulayarak dik vaziyette tutmaya çalıştıkları esnada konu rampa uygulanan kuvvetler neticesinde Md Serazul Haq'ın üzerine düştüğünü söyledi.

Polis, ağır yaralanan Md Serazul Haq'ın 112 ambulansı ile kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, iş kazasının meydana geldiği yerde, olay yeri inceleme ekibi tarafından ve araç muayeneci tarafından inceleme yapıldığını açıkladı.

Polis, ayrıca Çalışma Dairesinden görevli bir memurun da olay yerinde gerekli incelemeyi yaptığını ve iş verenin sorumlu olduğuna dair rapor verdiğini belirtti.

Polis, yapılan çevre soruşturması ve incelenen kamera görüntüleri neticesinde mesele ile bağlantı olarak tüm zanlıların ayni gün tutuklandığını belirtti.

Polis, Ali Peker’in şirketin işletmeciliği ve direktörlüğünü yaptığını, Akmurad Tarıov’un Türkmenistan vatandaşı olup, çalışma izinli olarak KKTC bulunduğunu ve şirkette araç şoförü olarak çalıştığını, Mohammad Monir Hossaın’ın Bangladeş vatandaşı olup, çalışma izinli olarak KKTC bulunduğunu, şirkette kaynakçı olarak çalıştığını, Hüseyin Salkım’ın şirkette ustabaşı olarak çalıştığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, Ali Peker ve Akmurad Taırov’un 50 bin TL nakit teminat yatırmalarına, ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç, Mohammad Monir Hossaın ve Hüseyin Salkım’ın da 170 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.



