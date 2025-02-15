Lefkoşa’da Trafik Polisleri tarafından yapılan kontrolde aracında içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen yanık sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan üzerinde 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunan ve yat ile Mağusa’dan ülkeye kaçak girdiği ortaya çıkan Yusuf Süner dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru, soruşturmanın devam tamamlandığını, zanlının suçlarını kabul ettiğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.