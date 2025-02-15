Sosyal medyaya yansıyan iki erkek şahsın Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda trafikte araç içerisinde baygın halde olduğu görüntülerle ilgili olarak iki kişi tutuklandı.

Görüntülerin ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, olay anında konu aracı kullanan şahsın 29 yaşındaki Seyfi Keskin ve araçta yolcu olarak bulunan şahsın ise 50 yaşındaki Cem Aksel olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Cem Aksel, önceki gün Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandı ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındı.

Olayda, zanlı olarak aranan Seyfi Keskin ise dün KKTC Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı Aksel ile Seyfi Keskin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.02.2025 tarihinde iki erkek şahsın baygın halde olduğu görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, artan ölümlü kazalar göz önünde bulundurarak, şahısların uyuşturucu etkisi altında olabileceklerine dair şüphe üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta bulunanların Seyfi Keskin ve Cem Aksel olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturma kapsamında önceki akşam tarihinde Cem Aksel'in Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, arandığını bilen Keskin'in ise, dün Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Zanlıların tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, kişi başı 500 TL vererek uyuşturucu aldıklarını, olay günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandıklarını söylediklerini aktardı. Polis, Keskin’in aracı bir süre kullandığını, kendisinden geçince Aksel’in kullanmaya başladığını ancak onun da uyuşturucu nedeniyle aracı kullanamadığını ve yolda kaldıklarını söyledi. Zanlıları videoya çeken şahsın uyandırdığını, uyanan zanlıların aracı sürüp olay yerinden gittiklerini belirten polis, hem zanlıları hem de trafikteki şahısları korumak için ehliyetleriyle ilgili işlem yapılacağını, bu nedenle trafik şubesiyle irtibata geçtiklerini açıkladı. Zanlı Keskin’in kan ve idrar örneği verdiğini, bu örneklerin, ele geçirilen maddenin, pipet ve makasın analize gönderileceğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.