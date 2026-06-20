Trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan Mazın K. M. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Pervin İşgey olguları aktardı.

Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından Manisa Bulvarı üzerinde trafik kontrolü yapıldığını anlattı.

Polis, Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine seyreden ve Mazın K. M’nin kullanımındaki Honda marka aracın kontrol amacıyla durdurulduğunu belirtti.

Polis, araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan aramada, giydiği şortun cebinde şeffaf naylon içerisine sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada ise, elbise dolabında 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, 80 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

16 PAKET HALİNDE 11 GRAM UYUŞTURUCU

Öte yandan Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf” suçlarında tutuklanan zanlı isminin baş harfleri J. C. E. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamından Zanlı J. C. E.’nin kullanımında bulunan araç kontrol amaçlı olarak durdurup yapılan kontrolde Zanlının tasarrufunda 16 paket halinde yaklaşık 11 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15,565 TL nakit para da bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini, ülkede öğrenci izni ile kaldığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.