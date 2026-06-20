Havalimanı’ndan girişinde gümrüğe beyanda bulunmadığı gerekçesiyle ceza alan ve para cezasını ödemeyen şahıs, yurtdışına çıkışının ardından ülkeye girişinde tutuklandı.

Ülkeye 11 Mayıs tarihinde giriş yaparken tasarrufundaki elektronik ürünleri gümrüğe beyan etmeyen 44 yaşındaki isminin baş harfleri İ.A. para cezasına çarptırıldı. Kendisine kesilen para cezasını yasal sürede ödemeyen ve yurt dışına çıkış yapan İ.A., 16 Haziran’da ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandı ve Gümrük Yasasına Aykırı Hareket” suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları Polis memuru Ebrar Kiriş aktardı. Polis, 11 Mayıs 2026 tarihinde KKTC Havalimanında KKTC’ye giriş yapmak için gelen zanlının beraberinde bulunan bavulun içerisinde, değeri 119 bin TL olan çeşitli ses sistemleri ve elektronik ürünler tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının ürünler için 355 bin TL cezayı ödemeyi kabul etmeyerek KKTC’den çıkış yaptığını kaydetti. Polis, Gümrük ve Rüsumat Dairesinden 16 Haziran’da alınan bilgide zanlının yasal süre içerisinde cezasını ödemediğinin öğrenildiğini kaydetti. Polis, ses sistemlerinin emare olarak zapt edildiğini, 19 Haziran’da ülkeye giriş yapan zanlının gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklandığını kaydetti. Zanlının yazılı davasını kabul etmediğini, Türkiye vatandaşı olup KKTC’de iş kurma izinli olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.