Lefkoşa’da polis ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdiği operasyonda, yeşil reçeteye tabi toplam 218 adet hap ele geçirildi, olayla bağlantılı iki kişi tutuklandı.

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 24 yaşındaki isminin baş harfleri G.A. ve 27 yaşındaki isminin baş harfleri A.D.’nin tasarrufunda muhtelif markalarda yeşil reçeteye tabi toplam 218 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erdem Han mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan devriye esnasında şüpheli olarak görülen G.A.’nın yapılan üst araması sonucunda pantolonun cebinde 7 adet Lryrica 300 mg hap bulunduğunu söyledi.

Polis, akabinde zanlının evinde arama yapıldığını, evde tespit edilen A.D.'ya ait sırt çantasını 70 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu kaydetti. Polis, G.A.'ya ait odada yapılan aramada komedin çekmecesi içerisinde 141 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili olarak emare olarak zapt edilen hapların İlaç ve Eczacılık Dairesinden izinli alınıp alınmadığının soruşturulacağını, aynı zamanda uzmanlar tarafından incelenmesi ve raporlanması için foto parmak izi incelemeye tetkik yapılmak üzere gönderileceğini, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süre ile ek tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.