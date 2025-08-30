Alayköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 240 gram sentetik uyuşturucu madde ve 449 adet uyuşturucu hapla yakalanan Ersan Tarım, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu ve satış yaptığını yönünde ihbar alındığını belirterek, aynı gün Alayköy’de zanlının ikametgahında arama yapıldığını aktardı. Aramada 240 gram sentetik uyuşturucu ve 449 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlının ifadesinde, hapları ve uyuşturucunun bir kısmını Telegram üzerinden irtibat kurduğu kişiler aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini, Kuzey Kıbrıs'ta bir konumdan aldığını ve bedeli olan 2 bin 500 doları aynı konuma bıraktığını söylediği ifade edildi. Polis, zanlının 19 Ağustos’ta da aynı yöntemle 580 Euro karşılığında uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini aktardı.

Zanlının uyuşturucuları tanesi 500 TL’den, sentetik cannabionidi ise gramı bin TL’den satmayı planladığı belirtildi. Polis, maddelerin analize, poşetlerin parmak izi incelemesine gönderildiğini ve alınacak ifadeler ile güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceğini söyledi.

Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına karar verdi.