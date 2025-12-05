Polisten yapılan açıklamaya göre, bozulan su kuyusundaki dalgıç motorunun değişimi sırasında, M.S.’nin (E-59) kullanımındaki van aracın arkasında bulunan vincin kopmasıyla, vinç demiri ve üzerinde takılı makaralı kanca konu yerde çalışan Talat Çetin Sorel’in (E-56) sırtına çarptı.

Çarpma sonucu yaralanan Sorel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Belinde ve kaburgalarında kırık tespit edilen Sorel, Ortopedi Servisi’nde gözetim altına alındı.

Olayın ardından M.S. ihmal teşkil eden eylemde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.