Lefkoşa’da şirket direktörü Nazım Erçika, sirkat suçlamasıyla dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, ortağının izni olmadan yönetimindeki Nazım Erçika, LTD’ye ait 6 taşınmazı eşi ve kızı adına devretmekle suçlanıyor.

Polis memuru, zanlının 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında taşınmazları ortağı A.M.’nin bilgisi ve izni olmadan Lefkoşa Tapu Dairesi’nde devrettiğini belirtti. Zanlının 26 Ağustos’ta Lefkoşa Adli Şube’ye celp edildiğini ve ifadesinde taşınmazları eşine ve kızına devrettiğini söylediği aktarıldı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, 3 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına karar verd