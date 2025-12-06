Girne'de, "Girne Oto Galeri" isimli iş yerinin kundaklanması olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar 18 yaşındaki Mehmet Gürler, 18 yaşındaki Muhammed Talha Kömür, 18 yaşındaki Mehmet Efe Kilimci ve 19 yaşındaki Selahattin Pancar, dün sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, 24 Kasım Pazartesi günü saat 03.10'da Muhammed Talha Kömür ve Mehmet Gürler’in, Semih Sancar Caddesi'nde bulunan Girne Oto Galerisi'ndeki iki aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiklerini ve ardından Doğanköy istikametine kaçtıklarını, olayı gören bir sürücünün verdiği bilgi doğrultusunda Doğanköy bölgesinde aranırken çalılıklar arasında bulunan zanlıların, üzerlerindeki yanıcı madde ve sakladıkları bidonla birlikte tespit edildiklerini anımsattı.

Yanıcı madde dökülen araçlarda toplam 84 bin sterlin zarar meydana geldiğini söyleyen polis, bölgede 45 görüntü alındığını ve incelemelerin sürdüğünü söyledi.

İki zanlının olay yerine yürüyerek gelip yanıcı maddeyi araçların üzerine döktüklerinin belirlendiğini ifade eden polis, iki zanlının kapüşonlu kıyafet giyerek başlarını örttüklerini ve yüzlerinde maske bulunduğunu da kaydetti.

Polis, diğer iki zanlı Mehmet Efe Kilimci ve Selahattin Pancar’ın ise olayla bağlantılarının tespit edilmesi üzerine Lefkoşa'da tutuklandıklarını, diğer zanlılar Mehmet Gürler ile Muhammed Talha Kömür’ün de tutuklama sırasında polise karşı koymaları nedeniyle haklarında ek olarak "polisi darp" suçlaması getirildiğini kaydetti.

Polis, Mehmet Gürler’in ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, ayrıca zanlıların 22 Kasım Cumartesi günü KKTC Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptıklarının belirlendiğini ve zanlıların "Casperlar Çetesi" ile bağlantılı olduklarının düşünüldüğünü aktardı.

Mahkemede, soruşturma kapsamında şu ana kadar 17 ifade alındığı, dört zanlının da telefon incelemeleri için süreç başlatıldığını belirten polis, zanlıların ayrıca Türkiye’de veya KKTC'de herhangi bir banka hesaplarının olup olmadığına dair araştırma yapıldığını ve sonuçların beklendiğini aktardı.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların ülkeye giriş geçmişleri de incelendiğini belirten polis, Mehmet Efe Kilimci ve Selahattin Pancar’ın daha önce birkaç kez ülkeye giriş yaptığını, Mehmet Gürler ve Muhammed Talha Kömür’ün ise ilk kez ülkeye giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Gürler ve Kömür’ün ifadelerinde suçu kabul ettiklerini belirtti.

Polis, Gürler’in ifadesinde "Biz yaptık abi, muhtaçtık. Paraya muhtaçtık, bu sebeple yaptık.", Kömür’ün ise "Borç harç içindeydik, ne yapalım… Biz yapmayalım da ne yapalım?" şeklinde beyanda bulunduğunu bildirdi.

AZMETTİREN İKİ KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında olayı azmettiren iki kişinin daha arandığını ifade eden polis, son günlerde tehdit vakalarının arttığını söyledi.

Zanlıların diğer işletmelere yapılan tehditlerle bağlarının olup olmadığının araştırıldığını söyleyen polis, 7 gün tutukluluk talep etti.

AVUKATTAN "SADECE MİSAFİR ETTİLER" SAVUNMASI

Zanlı Mehmet Efe Kilimci ile Selahattin Pancar’ın avukatı ise mahkemede söz alarak, müvekkillerinin Mehmet Gürler ve Muhammed Talha Kömür’ü sadece evlerinde misafir ettiklerini, aynı memleketten olmaları nedeniyle bir araya geldiklerini ve suçla bağlantılarının olmadığını iddia etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek, 7 günlük ek tutukluluğu onayladı.

Diğer yandan olaydan birkaç hafta önce Girne Oto Galeri'nin sahibi, polis merkezine giderek tehdit edildiği yönünde şikâyette bulunmuş; şikayette, tehdit eden kişilerin "Casperlar Çetesi"ne mensup olduğu iddia edilen şahıslar olduğu belirtilmişti.