Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, rüşvet iddiaları kapsamında dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Hakkında önceki gün verilen bir günlük tutukluluk süresinin ardından polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek 7 gün daha tutukluluk talep etti. Talep mahkeme tarafından onaylandı.

Cahitoğlu’nun; rüşvet alma, rüşvet talep etme, rüşvet teklif etme, görevi kötüye kullanma ve kanunsuz ateşli–patlayıcı madde tasarrufu suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi.

Polis, 2022–2024 yılları arasında işlediği iddia edilen bu suçlarla ilgili elde edilen bulguları mahkemeye aktardı.

Polis, Cahitoğlu’nun bir kamu görevlisine devletle ilgili bir işin yapılması karşılığında 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğini, ayrıca başka bir şahsa 200 bin sterlin rüşvet istediğini açıkladı. Önceki günkü duruşmada ise polis, Cahitoğlu’nun 220 bin euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığı yönünde tespit bulunduğunu ifade etmişti. Rüşvet teklif edilen kamu görevlisinin ifadesi önceki gün alındı.

Cahitoğlu’nun evinde yapılan aramada iki adet 9 mm tabanca şarjörü ve 50 adet canlı mermi bulunmuştu. Polis, soruşturma kapsamında bu emarelerin incelendiğini belirtti.

Polis, Cahitoğlu’nun telefonunun emare olarak ellerinde olduğunu ve veri incelemesinin sürdüğünü açıkladı. Görüşmeler, mesajlar ve telefon içeriğinde bulunan materyallerin tek tek incelendiği aktarıldı. Ayrıca kamuoyunda dolaşan videolara ilişkin doğrulama amacıyla Cahitoğlu’ndan ses örneği alındığı belirtildi.

Polis, bir gün içerisinde 9 kişiyle görüştüklerini ve 6 yeni ifade aldıklarını ifade etti.

Cahitoğlu’nun bugüne kadar 3 gönüllü ifade verdiği kaydedildi. Polis, serbest kalması halinde ifade alınacak kişilere ulaşabileceği gerekçesiyle tutukluluğun devamını talep etti. Cahitoğlu’nun böbreklerinde taş ve vücudunda iltihap tespit edilmesi üzerine üroloji servisinde müşahede altında tutulduğu açıklandı. Tutukluluk sürecini hastanede geçiriyor.