Şiddet tehdidi ve elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket' suçlarından tutuklanan İbrahim Bıçakcı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının bir kişiyle birlikte 28 Kasım 2025 tarihinde Minareliköy’de Ö.Ö'nun işyerine gittiğini , 'senin babanın bize 200 bin sterlin borcu vardı. Bunu ödemezsen sonuçlarına katlanırsın' dediğini açıkladı.

Polis, müştekinin aynı gün şikayetçi olduğunu, bir şahsın telefonuna videolu mesaj göndererek,' benim kardeşlerimi nasıl polise şikayet edersin. Ben Haydar Şahin, Kıbrıs polisine de söyle onlar da beni tanısın' dediğini aktardı. Polis, İbrahim Bıçakcı'nın 3 Aralık tarihinde tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ve mesaj atan şahısla alakasının olup olmadığını araştıracaklarını ifade eden Polis, 7 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.