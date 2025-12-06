Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 yaşındaki Wisdon Chidora'nın evinde yapılan aramada söz konusu şahsın tasarrufunda toplam 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konusu şahıs tutuklandı ve dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, söz konusu uyuşturucu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini kaydederek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının soruşturma kapsamında 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.