Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından 9 Nisan 2024 tarihinde evinde yapılan aramada; 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bir adet hassas terazi cihazı bulunan Nijeryalı Chukwudi Kenneth Nwachukwu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının, uyuşturucu maddeyi 8 Nisan’da aranan bir şahıstan 30 gram olarak aldığını, maddi kazanç sağlamak için satışını yapacağını ve bir gramını sattığını söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca zanlının 2024 Kasım ayından beri ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.