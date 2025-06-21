19.06.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.S.A. (E-25)’nın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında metamfetamin türü ile 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilerek emare olarak alınmış, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan V.E. (E-33) tutuklanmıştı. Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranmakta olan M.Ş. (E-34) de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.