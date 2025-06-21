20.06.2025 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda Üniversite Yolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir işyerine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tasarruflarındaki tabanca ile ateş edilmesi olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.K. (E-27) ve S.Ö. (E-23) Girne’de tespit edilmelerine müteakip, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi tarafından üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.