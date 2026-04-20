Lefkoşa’da darp ve hasar nedeniyle bir kişi tutuklandı. Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında Şht. Mustafa Ali Rıza Sokak’ta meydana geldi.

37 yaşındaki Ümit Ertuğrul, 125 miligram alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdikten sonra 43 yaşındaki isminin baş harfleri E.A. adlı kadını darp ederek dişlerinin kırılmasına neden oldu; daha sonra E.A.’ya ait evin giriş kapısı ile evdeki buzdolabını kırarak hasara uğrattı.

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, mülke tecavüz, kasti hasar, tecavüzi alet taşıma, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuklanan Ümit Ertuğrul dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 18 Nisan 2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Ali Rıza Sokak üzerinde 125 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığını ve ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının daha sonra üvey kardeşi olan 43 yaşındaki E.T.’yi vücudunun muhtelif yerlerine müteakip defalar vurmak suretiyle darp ederek dişlerinin kırılmasına sebebiyet verdiğini ve vahim zarara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde ikametgahın giriş kapısını kırdığını ve ikametgah içerisine girerek buzdolabını tahta saplı keser ile kırıp hasara uğrattığını ifade etti.

Polis, zanlının olay yerine giden polis ekipleri tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Aynı tarihte müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde muayene edildiğini belirten polis, sağ dirsek ile sağ ve sol dizde darp izi bulunduğu ve ön iki dişte kırık olduğuna dair rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, alınması gereken tanık ifadeleri bulunduğunu ve olay mahalli çevresinde güvenlik kamerası olup olmadığının araştırılacağını belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.