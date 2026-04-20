Lefkoşa’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada her iki taraf da yaralanırken, şahıslar tutuklandı.

Suarlariçi Kuru Çeşme Sokak’ta dün saat 04.15 sıralarında meydana gelen olayda, 22 yaşındaki İsmail Karaboğa, konuşmak amacıyla 22 yaşındaki Ahmet Kartopu'nun evine gitmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında İsmail Karaboğa, tasarrufundaki bıçağı Ahmet Kartopu'ya

doğru sallaması üzerine Kartopu evden aldığı bıçakla Karaboğa'yı sol bacağından yaraladı. Kavganın sokakta devam etmesiyle, darbe üzerine Ahmet Kartopu'nun sağ el tarak kemiği kırıldı.

İsmail Karaboğa'nın KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi. Her iki kişi de tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, kavga, rahatsızlık, vahim zarar ve darp” suçlarından tutuklanan İsmail Karaboğa ile Ahmet Kartopu dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19 Nisan 2026 tarihinde saat 04.15 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi Kuru Çeşme Sokak’ta Ahmet Kartopu ile İsmail Karaboğa’nın henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kavga ettiklerini, karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurarak darp ettiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında İsmail Karaboğa’nın Ahmet Kartopu’nun sağ elinin kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, Ahmet Kartopu’nun ise ağız uzunluğu 11 cm, toplam uzunluğu 22 cm olan ahşap saplı bıçak ile Karaboğa’nın sol bacak baldırına iki kez sokup çıkarmak suretiyle yaralanmasına sebebiyet verdiğini açıkladı.

Polis, Karaboğa’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tedavisinin ardından vahim zarar, darp, kavga ve rahatsızlık suçlarından tutuklandığını belirtti. Ahmet Kartopu’nun ise yaralama, kavga, rahatsızlık ve darp suçlarından tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve Karaboğa’nın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.