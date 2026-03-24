Koalisyonun küçük ortağı Demokrat Parti’nin (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, “Hükümet içerisinde uyumsuzluk yarattıklarında Ünal Üstel ve Erhan Arıklı tarafından Ankara’ya şikayet edildiklerini, ayrıca eski TC Elçisi Feyzioğlu tarafından tehdit edildiğini” iddia etti.

Kanal T’de Nazar Erişkin’in programına konuk olan Akpınar, “Başbakan Ünal Üstel ile koalisyon ortağımız, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, aldıkları kararlarla ilgili bir uyumsuzluk gördükleri an bizi Türkiye’ye şikâyet ediyorlar” dedi.

“Bunu genel başkanımızdan (Fikri Ataoğlu) duyduğum zaman ciddi şekilde rahatsızlık hissettim” diyen Akpınar, genel seçimlerde milletvekilliğine yeniden aday olmayacağını açıkladı.

“Ben bir vekil olmamın yanı sıra, aynı zamanda birden fazla yüksek öğretim kurumunun da kurucusuyum” diyen Akpınar, önceki TC Elçisi Metin Feyzioğlu tarafından iş konusunda ‘tehdit edildiğini’ iddia etti:

“ÖSYM ile gönderilen kontenjanlar var. Vekilliğimin ilk yıllarında, ‘duruşunuza dikkat etmemeniz ve uyumlu olmamanız halinde bu kontenjanları gözden geçiririz’ deniliyor. Önceki TC Büyükelçisi bu söylemleri dile getiren taraf olmuştu.”