Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP’li belediyelerde yürütülen “başarılı yönetim anlayışını” ülke geneline yaymayı hedeflediklerini belirterek, yerel seçimler ile ilgili hazırlıkların hızlanacağını ifade etti.

Kişi, “hayat pahalılığı krizinin sorumlusunun kötü mali yönetim olduğunu” savunarak, CTP’nin gerçekçi ve uygulanabilir programıyla ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya hazır olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kişi, Mayıs TV'de Meltem Sakin'in programında gündeme dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

- “CTP iktidarında gerekli düzeltmeler yapılacaktır”

Kişi, CTP’nin hükümetin Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nda yaptığı değişikliğe ret oyu verdiğini ifade ederek “CTP’nin iradesi Genel Kurul’da verdiği ret oyu doğrultusundadır. CTP bu yasanın tümüne ‘hayır’ oyunu kullanmıştır ve kararı budur.” dedi.

Meclis çalışmalarının bütün olarak ele alınması gerektiğini belirten Kişi, ilgili yasa düzenlemelerinin insan haklarına dair birçok olumlu içeriği barındırdığını dile getirdi. Kişi, “CTP iktidarında, sivil toplum örgütleri ile diyalog içerisinde değişiklikler ve gerekli düzenlemeler yapılacak ve vicdanları rahatsız eden ilgili düzenleme düzeltecektir.” dedi.

-“Sendikalar ve tüm sivil toplum örgütleri yol arkadaşlarımızdır”

Kişi, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin CTP’nin “yol arkadaşı” olduğunu ifade ederek, “Eleştiriler bizim için çok değerlidir fakat yol arkadaşlığımızı zedelememek konusunda azami hassasiyeti hepimiz göstermeliyiz.” dedi. Kişi, “Hükümetin yarattığı yönetim krizine karşı sendikalar, meslek grupları, ekonomik örgütler ortak bir duruş sergilemesi gerekiyor. Birbirimizle çatışmamalıyız. Ana hedef Ünal Üstel hükümetini ve yarattığı düzeni değiştirmek olmalı.” ifadelerini kullandı.

-“Hayat pahalılığı krizinin sorumlusu hükümetin kötü mali yönetimidir”

Kişi, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili tartışmalara da değinerek, hükümetin yaşanan ekonomik krizin sorumluluğunu çalışanlara yüklemeye çalıştığını ileri sürdü.

“Bu kriz ne savaşın ne de küresel gelişmelerin sonucudur. Bu, Ünal Üstel hükümetinin yarattığı mali tablonun sonucudur.” ifadelerini kullanan Kişi, hükümetin hiçbir kesimle istişare etmeden hareket ettiğini savundu. Geçmişte yaşanan ekonomik krizlerde toplumsal uzlaşıyla çözümler üretildiğini belirten Kişi, mevcut hükümetin ise “ben yaparım olur” anlayışıyla hareket ederek toplumsal güveni tükettiğini ileri sürdü.

-“CTP, popülizm değil gerçekçi bir hükümet programı hazırlıyor”

CTP’nin “iktidar hazırlıkları” kapsamında 14 farklı başlıkta çalıştay yaptıklarını belirten Kişi, eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar birçok alanda somut çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Kale, " “CTP geldiğinde ne yapacak sorusunu cevapsız bırakmayacağız.” dedi.

Kişi, haziran ayında yapılacak lansmanla birlikte uygulanabilir ve “gerçekçi” hükümet programını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. “Topluma hayal satmayacağız. Yapabileceğimiz şeyleri ortaya koyacağız. CTP, popülizm değil, gerçekçi bir hükümet programı hazırlıyor.” diyen Kişi, ülkenin yeniden ayağa kalkması için ciddi hazırlık yürüttüklerini söyledi.

-“CTP’li belediyeler örnek icraatlar yapıyor”

Kişi, yerel seçimlere yönelik çalışmaların da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek “CTP’li belediyeler bizim gururumuzdur, bu ülkede örnek icraat yapan belediyelerdir.” dedi.

Belediyelerde yürütülen başarılı yönetim anlayışını ülke geneline yaymayı hedeflediklerini ifade eden Kişi, “Adım adım ilerliyoruz. Öncelikle mevcut iktidarda olduğumuz 7 belediye ile birlikte aday çalışması başlattık. Ardından kalan 11 belediyede de demokratik süreçlerle belirlenecek iddialı adaylar için çalışıyoruz.” dedi.

Acele etmeden, adım adım sürecin devam edeceğini belirten Kişi, “Olası ittifak politikaları da gözetilerek 18 bölgenin tümünde toplumun gurur duyacağı adaylarla iktidarda olduğumuz belediyelerdeki çalışmalarımız hızla devam edecektir. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklar hızlanacak.” dedi.