Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Girne’de dün düzenlediği basın toplantısında UBP’den istifa ettiğini açıklayarak, görev süresini bağımsız milletvekili olarak tamamlayacağını, ardından siyasete Halkın Partisi’nde devam etme kararlılığında olduğunu belirtti.

Kararının bir siyasi hesap değil, “bir ilke meselesi” olduğunu söyleyen Altuğra, “Benim için önemli olan makamlar değil, siyasetin onurudur.” dedi.

“Temiz, dürüst ve ilkeli bir siyaset yapabilme zemini artık ortadan tümüyle kalkmıştır.” ifadelerini kullanan Altuğra, devlete inanan, liyakati savunan, temiz ve hesap verebilir yönetim anlayışına bağlı bir siyasetçi olarak mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan sahte diploma skandalları, devlet bürokrasisinde dile getirilen rüşvet ve usulsüzlük iddiaları, kamudaki atamalara ilişkin liyakat tartışmaları ile siyaset ve bazı kişiler arasında kurulduğu ileri sürülen çıkar ilişkilerinin toplumda ciddi bir güvensizlik yarattığını dile getiren Altuğra, “Devlet yönetimi en küçük şaibeden dahi uzak durmak zorundadır.” dedi.

Ortaya çıkan tablo karşısında en büyük sorumluluğun hükümete ve UBP yönetimine ait olduğunu ifade eden Altuğra, parti tabanının beklentileri ile toplumun hassasiyetlerinin göz ardı edildiğini söyledi.

UBP yönetiminin halktan uzaklaştığını, toplumla kurduğu doğal bağı kopardığını ve “telafisi mümkün olamayacak bir siyasi zemin kaybı” yaşadığını savunan Altuğra, “UBP gibi köklü bir siyasi hareketin bu noktaya sürüklenmiş olması hepimiz için büyük bir üzüntü kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetim anlayışı altında partinin kısa veya orta vadede toparlanabileceğine dair herhangi bir umut kalmadığını belirten Altuğra, bu tablo karşısında sessiz kalmanın vicdani sorumluluktan kaçmak olacağını ifade ederek, uzun yıllardır mensubu olmaktan onur duyduğu UBP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yasal süreç gereği seçim tarihine kadar görevine bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini kaydeden Altuğra, görev süresini tamamladıktan sonra siyasete Halkın Partisi’nde devam etme kararlılığında olduğunu da söyledi.

Parti tabanı ve partililerle herhangi bir sorunu olmadığını ifade eden Altuğra, eleştiri ve çağrılarının tamamen parti yönetimine yönelik olduğunu belirtti.

Partiden ayrılmasının siyasi etkisine ilişkin soruya ise, Altuğra, her siyasetçinin kendine ait bir oy potansiyeli bulunduğunu belirterek, kendisine inanan ve destek veren kişilerle birlikte Halkın Partisi’nde yoluna devam edeceğini ifade etti.

Altuğra, aktif milletvekilliği sürdüğü sürece herhangi bir siyasi partiye üye olmasının yasal olarak mümkün olmadığını belirtti. Seçim sürecinde Halkın Partisi’nden adaylığının mümkün olduğunu kaydeden Altuğra, açıklamayı parti yetkilileriyle görüşerek yaptığını söyledi.